''Виступами збірної задоволений'': президент федерації біатлону України підбив підсумки сезону

''Виступами збірної задоволений'': президент федерації біатлону України підбив підсумки сезону60Читати матеріал російською
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підбив підсумки виступів національних збірних у цьому сезоні, поскаржився на відсутність в Україні трас для тренувань спортсменів та нестачу грошей на підготовчі збори, а також не виключив можливість продовження спортивної кар'єри ветеранів збірної Віти та Валентини Сереренків.
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