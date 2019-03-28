''Виступами збірної задоволений'': президент федерації біатлону України підбив підсумки сезону

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підбив підсумки виступів національних збірних у цьому сезоні, поскаржився на відсутність в Україні трас для тренувань спортсменів та нестачу грошей на підготовчі збори, а також не виключив можливість продовження спортивної кар'єри ветеранів збірної Віти та Валентини Сереренків.

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