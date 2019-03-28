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Надзвичайна подія на полігоні Чернігівщини: в результаті вибуху постраждав військовослужбовець

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Начальник прес-центру оперативного командування "Північ", підполковник Віталій Кирилов повідомив про те, що внаслідок порушення правил безпеки та поводження із невідомими вибуховими предметами стався вибух. Постраждав один військовослужбовець, інший ушкоджень не отримав. Обидва були доставлені до медзакладів, де їм надали першу медичну допомогу. Життю пораненого військовослужбовця нічого не загрожує.

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