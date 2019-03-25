Хто такі ''Люди Ікс'': психолог розповіла про відмінності в поколіннях

Психолог Оксана Зайцева пояснила, в чому полягає відмінність поколінь, хто такі "Міленіали" і чим вони відрізняються від людей, які народилися до 1987 року.

За її словами, "Покоління - X (Ікс)", люди, які народилися між 1969 і 1987 роками, це трудоголіки, які за своє життя пережили багато стресів і призвичаїлися до постійного стану виживання.

Наступне, "Покоління - Y (Ігрек)" або "Міленіали", люди, що народилися до 2000 року, які вже приєдналося до інтернету і увібрали в себе всі новітні технології. За її словами, вони виховані поколінням трудоголіків, проте самі намагаються створювати переважно в віртуального просторі.

"Покоління Z (Зед)" - це покоління, яке проводить більшу частину часу вдома, в мережі інтернет і яке готує в майбутньому багато сюрпризів.

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