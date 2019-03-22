Небезпечно для здоров'я: названі річки, з яких не можна пити воду

Гідролог Віктор Вишневський зазначив, що серед найбільш забруднених річок в Україні є маленькі річки та ті, які течуть через міста промислово розвинутих районів. Він наголосив, що всі київські річки належать до забруднених, найвідоміша з яких - річка Либідь, яка за його словами, вже дуже давно не використовується для питних потреб людини.

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