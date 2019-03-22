22 березня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

В Україні в п'ятницю, 22 березня, очікується потепління – в деяких регіонах повітря прогріється до +14 градусів. Але вже в суботу знову похолодає, а на сході країни і зовсім піде сніг.

При цьому обіцяне на п'ятницю потепління практично не буде відчуватися через сильний вітер і дощ. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня + 10 ... + 14 градусів, свіже на сході, + 5 ... + 9 градусів", - повідомила вона.

У Києві 22 березня дощ та сильний вітер. Максимальна температура повітря + 10 ... + 12 градусів.

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