Медична картка пацієнта: коли медзаклади перейдуть на електронну форму

Менеджер Реанімаційного Пакету Реформ Світлана Бубенчикова, коментуючи плани зі 100% переходу медичних закладів на ведення "Електронних медичних карток", зазначила, що у деяких, навіть у невеликих населених пунктах, віддалених від обласних центрів, ця програма реалізована та вже діє.

За її словами, реалізація цієї програми великою мірою залежить від очільників медзакладів, в розпорядженні яких є фінансові потоки, які значно більші ніж навіть 2-3 роки тому; за правильність і грамотність у за розподіл цих потоків в лікарні чи поліклініці вони і відповідають.

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