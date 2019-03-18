Інструктори НАТО у ЗСУ: військовий експерт розповів про їхні цілі

Експерт з військових питань Владислав Селезньов зазначив, що військова навчальна місія Канади в Україні займається дуже серйозним питанням; в рамках проекту "Орбітал" вони готують фахівців для військової поліції України. За його словами, ці навчання вже тривають кілька років і ефективність цих програм засвідчили реальні події.

За його словами, той факт, що Канада продовжує діяльність цієї місії на території України має сприйматись як позитивний фактор. Він додав, що зараз зі воїнами ЗСУ проводять навчання і місії з інших країн-учасниць НАТО, це, зокрема, Великобританія, США та країни Балтії.

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