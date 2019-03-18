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Після звільнення Криму виселяти нікого не будуть – експерт розповів, що може чекати прийшлих росіян

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що у російського керівництва криза ідей і все, що вони можуть запропонувати для вирішенні тих чи інших проблем, базується на старих тактиках з "радянських підручників". За його словами, сталінська і післясталінська політика полягала у русифікації національних республік і регіонів, наприклад Придністров'я, Криму або Донбасу.

Він наголосив, що ми можемо обговорювати лише те, чи це робилось правильно або неправильно, але на сьогодні це є фактом, як і те, що велика кількість українців була вивезена до Сибіру. Це, за його словами, робилось керівництвом СРСР задля того, аби не було жодних сепаратистських настроїв.

Тому зараз Кремль, використовуючи цю радянську стратегію, намагається заселити Крим таким контингентом, у якого б іншої альтернативи, крім як бути у складі Росії, не було.

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