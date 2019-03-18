Зубожіння через Крим: Пономарьов пояснив, чому росіяни не розуміють причин власних проблем

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов зазначив, логіка президента Росії Володимира Путіна при анексії Криму була простою: продемонструвати російському суспільству всі негаразди, які можуть спіткати країну в разі революції - від хаосу до розпаду країни і втрати території. І це, за словами політика, завдячуючи російській телевізійній пропаганді, йому вдається.

Проте, ті економічні збитки, як прямі, так і опосередковані, які понесла Росії внаслідок накладених санкції за анексію Криму, не являють для громадян приводом для повернення Криму. А для Путіна Крим під російською окупацією - це його питання політичного виживання.

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