МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Автономний статус Криму розв'язав руки проросійським ділкам: експерт пояснив, хто стояв за анексією

41Читати матеріал російською

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що наданий Криму статус "автономії", розв'язав руки багатьом місцевим ділкам, зокрема проросійським, які, під покровительством Москви, почали проводити політику русифікації і інформаційної окупації. Це все, за його словами, свідчить про те, що готувалось підґрунтя для майбутньої анексії.

Він нагадав про те, з яким розмахом проводились свята на честь Чорноморського флоту Російської федерації і наголосив, що Україна цьому протидіяла лише час від часу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олександр Мусієнко

Новини

Всі новини