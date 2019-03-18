Автономний статус Криму розв'язав руки проросійським ділкам: експерт пояснив, хто стояв за анексією

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що наданий Криму статус "автономії", розв'язав руки багатьом місцевим ділкам, зокрема проросійським, які, під покровительством Москви, почали проводити політику русифікації і інформаційної окупації. Це все, за його словами, свідчить про те, що готувалось підґрунтя для майбутньої анексії.

Він нагадав про те, з яким розмахом проводились свята на честь Чорноморського флоту Російської федерації і наголосив, що Україна цьому протидіяла лише час від часу.

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