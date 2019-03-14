Добровольці, як і кадрові військові є різні: ветеран АТО закликав пам'ятати про внесок кожного

Волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай зазначив, що українські добровольці продемонстрували як Російські Федерації, так і українським громадянам, що є люди, які готові зі зброєю в руках зупиняти російську агресію. Він нагадав, що серед перших добровольців були абсолютно різні люди: і викладачі, і представники IT-сфери, і бізнесмени, і фермери.

Він також наголосив, що згадуючи про добровольців слід згадувати не тільки тих, хто пішов до добровольчих батальйонів, але й тих, хто добровільно прийшов до військоматів і пішов захищати Україну у складі ЗСУ.

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