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Три моделі вивчення мов у середній школі: експерт роз'яснила ініціативу Кабміну

28Читати матеріал російською

Експерт з питань освіти і науки Реанімаційного Пакету Реформ Наталія Шульга зазначила, що в кожній українській школі існує тримовна модель, за якої діти вивчають українську і іноземні мови, якими можуть бути і російська, і угорська, і англійська. Тому, по закінченню школи діти мають володіти трьома мовами.

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