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Великий піст: дієтолог вказала на помилки у виборі харчування

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Дієтолог Людмила Гончарова зазначила, що піст, передусім дає можливість духовно вирости та скоригувати власне харчування, відмовившись від тих шкідливих звичок, які супроводжують людину протягом життя. Водночас вона зазначила, що кожна людина має харчуватись за законами свого організму та у відповідності до виконуваної роботи. За її словами, ця позиція є цілком підтриманою священослужителями.

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