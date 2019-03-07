Не жіноча справа: гендерна нерівність в українському бізнесі і політиці

Координаторка Громадського Альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко зазначила, що в Україні, зазвичай, жінки мають кар'єрні проблеми через родинні "зобов'язання" та передумови очікувань щодо жінки. Зруйнувати такий соціальний стереотип, такі "традиції" про жіночу роль не допомагають навіть запроваджені тимчасові квоти у наглядових радах державних підприємств для жінок – вони туди не потрапляють.

Вона зазначила, що Україна має найнижчий показник у Європі за представництвом жінок у парламенті; у Верховній Раді жінки складають 12% від складу народних обранців.

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