Атака з Азовського моря: експерт розповів, як Росія може використовувати свій флот для агресії

Військовий експерт Антон Міхненко зазначив, що ідеологічна обробка російського населення, про необхідність захисту "Кримського мосту" від "терористичних атак України" ведеться Кремлем давно і наполегливо. Головна мета такого ідеологічного пресингу - виправдання своїх дій з нарощування військового угрупування у Керченські протоці.

Другим аспектом, за словами експерта, для підсилення охорони "Кримського мосту", стали заяви України про бажання повторення військово-морського переходу до акваторії Азовського моря. Тому, збільшення кораблів у Керченській протоці – це сигнал Україні про готовність не допустити прохід українських військових моряків у майбутньому.

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