''Виявились деякі прогалини'' – автор законопроекту про перехід церковних громад

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Віктор Єленський заявив, що критика як з боку представників російського кліру, так і з боку деяких українських політиків є безпідставною; законопроект відповідає європейським настановам.

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