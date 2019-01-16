МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Виявились деякі прогалини'' – автор законопроекту про перехід церковних громад

335Читати матеріал російською

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Віктор Єленський заявив, що критика як з боку представників російського кліру, так і з боку деяких українських політиків є безпідставною; законопроект відповідає європейським настановам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Віктор Єленський

Новини

Всі новини