''Виявились деякі прогалини'' – автор законопроекту про перехід церковних громад

''Виявились деякі прогалини'' – автор законопроекту про перехід церковних громад335Читати матеріал російською
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Віктор Єленський заявив, що критика як з боку представників російського кліру, так і з боку деяких українських політиків є безпідставною; законопроект відповідає європейським настановам.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".