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Бабуся на зарплаті: юрист пояснив, як скористатися з муніципальної допомоги і залишити її в родині

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Юрист Георгій Сандул зазначив, що програма "Муніципальна няня", яка виділяється родинам з дітьми, аби частково компенсувати витрати за догляд за дитиною, не ставить жодних обмежень, щодо осіб, які можуть бути найняті на цю роботу. Тому, цю компенсацію можуть надавати для оплати праці навіть найближчим родичам.

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