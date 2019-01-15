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''Через кілька місяців хлопці будуть каліками'' – батько моряка розповів про умови утримання українців в полоні

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Батько Василя Сороки, українського моряка, що перебуває в полоні в Росії Віктор Сорока зазначив, що батьки полонених моряків не задоволені роботою українських політиків. За його словами, дуже багато людей роблять вигляд, що мають бажання звільнити полонених, проте результату немає.

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