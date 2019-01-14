''Намагався вистрілити з гвинтівки по поліцейських'': у нацполіції розповіли, що сталось у Кривому Розі

Начальник відділу комунікацій нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська зазначила, що за фактом поранення поліцейським чоловіка, що був озброєний гвинтівкою, буде проведене службове розслідування, чи були в його діях будуть ознаки перевищення повноважень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!