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''Намагався вистрілити з гвинтівки по поліцейських'': у нацполіції розповіли, що сталось у Кривому Розі

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Начальник відділу комунікацій нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська зазначила, що за фактом поранення поліцейським чоловіка, що був озброєний гвинтівкою, буде проведене службове розслідування, чи були в його діях будуть ознаки перевищення повноважень.

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