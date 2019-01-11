''Для Трампа все закінчиться погано: його дії не розуміють вже і республіканці'' – експерт

Експерт з міжнародних питань Максим Ялі вважає, що імпічмент Дональда Трампа, який дуже ймовірний у 2019 році, після надання свідчень Конгресу його адвокатом Майклом Коеном, не погіршать відносини Вашингтона з Києвом через те, що Україна ніколи не була пріоритетом для чинного президента США.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал