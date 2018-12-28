Бюрократи – без роботи, ''рішали'' – без грошей: футуролог пояснив, чому електронне урядування зустріне спротив

Футуролог Олексій Толкачов зазначив, що спротив у суспільстві електронному урядуванню буде чинитиметься тому, що лише 10-15%% українців є проактивними людьми, які хочуть жити за передовими, сучасними технологіями та можливостями, які вони надають, решту, яка звикла до процесу постійного виживання - все влаштовує.