Став відомий графік нормандської зустрічі
У неділю, 8 грудня, у Парижі озвучено графік саміту в "нормандському форматі", в рамках якого 9 грудня зустрінуться президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.
У розпорядженні кореспондента OBOZREVATEL з'явився погодинний розклад зустрічі.
Переговори почнуться о 14:55 за місцевим часом (15:55 у Києві) і вже о 18:45 лідери повинні розповісти журналістам, про що вдалося домовитися.
Графік зустрічі:
14:55 – прибуття в Єлисейський палац
15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном
15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель
16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"
18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.
Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється
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