Став відомий графік нормандської зустрічі

У неділю, 8 грудня, у Парижі озвучено графік саміту в "нормандському форматі", в рамках якого 9 грудня зустрінуться президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.

У розпорядженні кореспондента OBOZREVATEL з'явився погодинний розклад зустрічі.

Переговори почнуться о 14:55 за місцевим часом (15:55 у Києві) і вже о 18:45 лідери повинні розповісти журналістам, про що вдалося домовитися.

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється

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