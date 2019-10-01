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1 жовтня • оновлено в 22:10
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Стартував осінній призов в армію: кого і куди забиратимуть

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В Україні 1 жовтня стартував осінній призов на строкову військову службу. Кампанія триватиме до 31 грудня.

Так, усього планують призвати 15,2 тис. громадян: до Збройних сил України – 9 тис. осіб, Національної гвардії – 4,4 тис., Держприкордонслужби – 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб.

Призов стосуватиметься чоловіків 20-27 років, які не мають права на відтермінування, без судимості та проблем зі здоров'ям.

Термін служби складає 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста) – 12 місяців.

У Міноборони запевняють, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил не залучаються.

Після отримання повістки призовник має з'явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов'язку порушнику загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. За перше порушення – виплата штрафу у розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність – обмеження волі терміном до трьох років.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі мають залишитися тільки солдати-контрактники. Він підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Тільки по Києву військові комісаріати передали в поліцію 34 930 справ щодо розшуку людей, які ухиляються від призову.

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