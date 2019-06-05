Старі і нові друзі Євросоюзу: як Зеленського зустріли у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель.

У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

В ході зустрічі з Юнкером глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також подякував Юнкеру за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії.

Польському главі Зеленський подякував за підтримку і співпрацю у багатьох форматах, а також звернув увагу на "глибину загроз, які несе Росія для всієї Європи".

"Польща є давнім і відданим другом України у Європейському Союзі, наполегливим прихильником європейської перспективи для України, непохитним захисником суверенітету і територіальної цілісності нашої країни на міжнародній арені", — сказав президент.

Він висловив надію на підтримку Польщею ідеї збереження стратегічної ролі української ГТС та протидії "Північному потоку-2".

"Я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних моментів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства України і Польщі", — додав Зеленський, отримавши запрошення від Дуди здійснити візит до Варшави в день річниці початку Другої світової війни.

Зі свого боку Дуда заявив про підтримку зусиль для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, у звільненні окупованих районів Донбасу та Криму.

"Я радий сьогодні потиснути руку президенту Зеленському та почати нові відносини на роки вперед. Сподіваюся, що разом ми можемо багато зробити для загального блага наших народів. Польща постійно підтримує проєвропейські та євроатлантичні прагнення України, для нас це питання є надзвичайно важливим", — зазначив лідер Польщі.

У розмові з Домбровскісом президент України відповів на побоювання Європи щодо зв'язків із олігархом Ігорем Коломойським.

Зеленський запевнив, що не збирається виступати набоці колишніх власників "ПриватБанку" і має намір захищати виключно інтереси держави.

"Що стосується "ПриватБанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", — сказав він.

Він заявив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов'язань, зокрема і у взаєминах із міжнародними фінансовими інститутами.

Крім того, Зеленський спростував інформацію про можливе оголошення дефолту в Україні, до чого раніше закликав Коломойський.

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