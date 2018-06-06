Starbucks покине його очільник: названа причина

Голова ради директорів Starbucks 64-річний Говард Шульц кидає свою посаду після майже 40 років роботи в компанії.

Про це повідомили у корпорації.

Офіційно Шульц залишить свою посаду 26 червня.

У розмові з журналістом телеканалу CNBC Шульц зізнався, що має намір продовжити кар'єру в політиці. Однак жодною додатковою інформацією щодо цієї теми він не поділився.

За всю свою кар`єру Шульц двічі обіймав посаду генерального директора компанії Starbucks.