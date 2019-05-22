Стара система влади – деградувала: Кінах підтримав позицію Зеленського по виборах

Прем'єр-міністр України 2001-2002 рр. Анатолій Кінах зазначив, що виходячи з того висновку, який зробив весь український народ, який на виборах заявив про жорстку необхідність зміни якості системи, для суспільства дуже важливо, аби новий склад Верховної Ради мав більш високий рівень якості, професійності і відповідальності перед людьми.

За його словами, це буде напряму пов'язано з тим варіантом виборчої системи, яка сьогодні є предметом дискусій. Він заявив, що знаходиться на позиціях серед тих, хто стоїть за відмову від мажоритарної системи виборів, яка, за його словами, є джерелом і корупції, і фальсифікацій.

Він підкреслив, через те, що цього разу, очевидно, вибори пройдуть за старою схемою, ризики зростають через можливу перемогу старої системи влади, яка деградувала, з її кадровою політикою, яка спирається на принципи особистої відданості, квот, метушні навколо ресурсів та обслуговування групових олігархічних інтересів.

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