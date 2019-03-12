Стара школа КДБ: ветеран розвідки пояснив пристрасть Путіна до диверсій і провокацій

Ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан зазначив, що шанс стати сучасною демократичною державою Росія втратила разом з приходом до влади Володимира Путіна. За його словами, весь професійний досвід Путіна, як кадрового офіцера КДБ, базується на диверсіях на шпигунській діяльності, яка включає в себе вербування, що проводилось під проводом його "рідного" Першого головного управління КДБ СРСР, що займалось нелегальною зовнішньою розвідкою.

Тому, на його думку, ці ж методи стали базовими у керуванні країною у Путіна-президента.

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