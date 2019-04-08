Стандарти НАТО в украиских армії: експерт не бачить прогресу

Воєнний експерт Олег Старіков зазначив, що для того, щоб увійти в НАТО країнам-кандидатам необхідно реалізувати так звану "угода про стандартизацію" – Standardization Agreement (STANAG). Це, за словами експерта, "філософія Альянсу": однотипне планування бойових дій, однакова топографія, засоби та зв'язку і багато іншого.

Він наголосив, що всього таких стандартів понад 1300, тоді як українська армія, згідно з планом затвердженим міноборони на 2018-2019 рр., за його словами, повинна перейти на 220 з них. Водночас, Саріков підкреслив, що лише 61 "натівський стандарт" на сьогоднішній день отримав законодавчих акт.

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