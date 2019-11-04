Стан залізниці без перебільшення критичний: Володимир Омелян

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому етері ObozTV прокоментував відзначення Дня залізничника в Україні.

"Сам стан залізниці без перебільшення критичний. Ми можемо дійти до точки, коли це вже буде точка неповернення. Це буде просто величезна гора металолому, яка нічого не буде перевозити, це буде колапс по всій країні. Якщо у когось є ілюзії, що він може перевозити іншими видами транспорту сотні мільйонів пасажирів по року, то цього немає - це може забезпечити тільки залізниця. Так само, як і сотні мільйонів вантажів щороку - тільки залізниця. Я наголошую на тому, що має бути повна заміна менеджменту та швидкі реформи", - заявив Омелян.

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