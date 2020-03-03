Стан першого хворого на коронавірус стабільний: Віктор Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував перший випадок коронавірусу в України та протести під будинком першого хворого.
"У жодного з контактів хворого немає симптомів хвороби, вони перебувають під наглядом лікарів. Ми рекомендуємо їм самоізоляцію. Велику настороженість викликає поведінка людей, місцевих мешканців. Це неприпустимо у 21 столітті", - заявив Ляшко.
Він також прокоментував, чи може ситуація загостритись до того, що було у Нових Санжарах.
"Ми повинні розуміти, що будь яка інфекційна хвороба може поширюватися і на наші територї. Ми бачимо приклад Італії, приклад Німеччини, але ми не бачимо там протестів", - заявив Ляшко.
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