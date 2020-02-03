Стан хімічних військ в Україні катастрофічний: експерт про боротьбу з коронавірусом

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував можливий перебіг епідемії коронавірусу в Україні.

"Треба створювати систему ідентифікації та розвідки інфекційних захворювань. Також має існувати ситема, яка має розробляти запобіжні заходи щодо запобігання розповсюдженню. У нас в генштабі є відповідне управління. Я знайомий з його колишнім керівником. Він каже, що рівень, до якого довели так звані хімічні війська, а туди відноситься і підрозділ з бактеріалогічної зброї, у такому стані, що ми не можемо навіть щодо хімічної зброї зібрати дані розвідки. А бактеріалогічна зброя значно складніша, значно "вишуканіша" за хімічну", - заявив Козій.

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