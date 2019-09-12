Стан доріг в Україні: ангельське терпіння водіїв

Українські водії продовжують страждати від жахливих доріг. На них автомобілі ризикують залишитися без коліс, а люди втрачають вічність, поки доберуться до потрібного місця.

Про одну "незабутню" поїздку у Facebook розповіла мешканка Херсона Ірина Конрад. "Траса Херсон – Снігурівка, 55 кілометрів і 2,5 години в дорозі (швидкість у середньому 22 км/год. – Ред.). Це ЖАХ!!! Потрібно ангельське терпіння, щоб здолати цю дорогу", – написала вона в спільноті "Херсон вдень і вночі".

На відео, опублікованому в повідомленні, видно, що асфальтна дорога густо всіяна тріщинами, усюди ями, а з обох країв – широченні колії від вантажівок.

"Та ця дорога ще років 20 тому вже плакала і вимагала ремонту. В село Висунь, коли їду, розмовляю лише на лексиконі, інші мови просто забуваю", – коментує Ігор Мовчан.

"Зате не літають!", – намагаються знайти в цьому позитив інші водії

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!