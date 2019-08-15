Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Стали відомі подробиці затримання Гримчака

37 Читати матеріал російською

В Управлінні по боротьбі з корупцією СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком та Ігорем Овдієнком.

Як передає "24", в українській спецслужбі стверджують, що саме стільки часу було витрачено на отримання першої частини хабара. Стверджується, що спочатку Гримчаку і Овдієнку передали понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони нібито конвертували у "своїх" валютних обмінниках. "СБУ відстежувала ці операції, відразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася в суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало більше місяця", – йдеться у публікації.

Потім у СБУ дізналися про передачу другого траншу і провели затримання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...