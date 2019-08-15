Стали відомі подробиці затримання Гримчака

В Управлінні по боротьбі з корупцією СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком та Ігорем Овдієнком.

Як передає "24", в українській спецслужбі стверджують, що саме стільки часу було витрачено на отримання першої частини хабара. Стверджується, що спочатку Гримчаку і Овдієнку передали понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони нібито конвертували у "своїх" валютних обмінниках. "СБУ відстежувала ці операції, відразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася в суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало більше місяця", – йдеться у публікації.

Потім у СБУ дізналися про передачу другого траншу і провели затримання.

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