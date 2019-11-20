Стала замміністра через ліжко: в мережі з'явились інтимні подробиці скандалу

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Про це стало відомо з фрагменту розмови народних депутатів зі "Слуги народу", який у Telegram-канал опублікував нардеп Антон Поляков.

"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, зважаючи на аудіозаписи, отримала посаду через ліжко. А ви говорите, що тільки через ліфт можна", – зазначив він.

Також Telegram-канал "Темний лицар", який зливає інформацію про правлячу партію, виклав частину розмови "слуг" про чиновницю Клітіну.

Далі наводимо частину розмови політиків:

– Поки жінки пішли, можна, я покажу, яка у нас заступниця міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

– Хороша?

– Ого! Ох**енна!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступницею міністра.

(Звучить сміх)

– Це називається, я чиста перед вами.

– Капець, звісно, нііі, хороша подруга.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував преписку з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Олександра Клітіна до свого призначення обіймала посаду керівниці Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури України. Працювала не тільки з міністром Володимиром Омеляном, але й із його попередником – Андрієм Пивоварським, будучи його радницею.

OBOZREVATEL знайшов у мережі фотографію Клітіної, на якій стоїть геотег "Крим". З огляду на дату, вона була зроблена після анексії півострова.

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