Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV прокоментувала новини про те, що США вмовили Туреччину призупинити наступ на Сирію.

Вона заявила, що Україні варто турбуватися про ситуацію в Сирії з кількох причин. І доступ до покладів нафти і газу не є основним моментом тут. Скоріше мова про принципи поведінки США в зовнішній політиці. Принцип "ми не кидаємо своїх", яким Америка була відома протягом довгого періоду часу, і це характеризувало зовнішню політику Америки при минулих президентів, зокрема їх дії в тому числі у В'єтнамі і інші домовленості, коли на них розраховували їх союзники. Цей принцип зберігався, додала вона.

"Такий висновок може робити не тільки Україна, але і Ізраїль досить нервово реагує на цей крок США, оскільки ми говоримо про принцип, за яким діють США. Якщо це доречно в наших інтересах з точки зору наших внутрішніх політичних міркувань, то ми можемо нехтувати зобов'язаннями і ставити під ризик свою здатність слідувати цим зобов'язанням перед нашими союзниками, потенційними партнерами в світі", - заявила Осмоловська.

Ми зараз бачимо, що позиції РФ посилюються. Треба розраховувати на себе і розуміти, що будь-які альянси і союзи в сьогоднішньому світі не можуть бути стійкими. додала експерт.

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