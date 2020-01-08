США вирішили ситуацію в Ірані на свою користь: військовий експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував катастрофу українського літака в Ірані та загострення ситуації на Близькому Сході.

"Якщо говорити про цей регіон, то там не відбувається нічого надзвичайного. Якщо говорити про останнє загострення між Іраном та США, то воно назрівало протягом останніх кількох років. Давайте пригадаємо, що Іран намагався захоплювати судна, вони обстрілювали нафтові родовища в Саудівській Аравії. І коли Сулеймані з компанією, який до речі був дуже талановитим злим генієм, почав переходити межі, коли США відчули певну загрозу безпосередньо в Іраку, де дислокуються американські військові, вони прийняли рішення, що треба вдарити по Ірану. Але вдарити як - не відправляючи військовий контингент, що не сподобалося би американським виборцям... США вирішили ліквідувати другу особу держави", - зазначив Мусієнко.

За словами експерта, в результаті влада США вирішила цю ситуацію на свою користь.

"Іранська влада не могла не відповісти, тому вона шукала вихід, яким чином нанести удар у відповідь, і не призвести ним до масштабної війни", - заявив Мусієнко.

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