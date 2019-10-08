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9 жовтня • оновлено в 05:19
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США виходять зі ще одної угоди: це посилить позиції Росії

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У Білому домі обговорюється можливість виходу з Угоди про відкрите небо.

Інформація якось просочилася, після чого голова комітету палати представників Еліот Енгель направив через це лист із протестом раднику президента з нацбезпеки Роберту О'Браєну, передає "РБК".

"Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Угоди про відкрите небо, і рішуче закликаю вас утриматися від цієї необачної дії", – написав він.

За його словами, вихід США принесе користь тільки Росії, а також зашкодить партнерам і їхнім інтересам у сфері національної безпеки.

Енгель також вважає, що це може розділити трансатлантичний альянс і підірвати впевненість у надійності Сполучених Штатів як стабільного та передбачуваного партнера.

"Наскільки мені відомо, адміністрація не проводила консультацій з нашими союзниками і партнерами з цього питання", – зазначив він.

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