INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавішого з Інстаграму українських політиків.
Микола Тищенко написав пропроблеми української залізниці
Прем'єр-міністр України пан Гончарук повідомив про засідання уряду та рішення, які були ухвалені на ньому
Юлія Мендель виставила відео з нормандської зустрічі
Ірина Геращенко підняла питання, чи час вже поставити ялинку
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