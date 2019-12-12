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12 грудня • оновлено в 14:18
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавішого з Інстаграму українських політиків.

Микола Тищенко написав пропроблеми української залізниці

Прем'єр-міністр України пан Гончарук повідомив про засідання уряду та рішення, які були ухвалені на ньому

Юлія Мендель виставила відео з нормандської зустрічі

Ірина Геращенко підняла питання, чи час вже поставити ялинку

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Студія OBOZREVATEL
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Юрій Корольчук
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