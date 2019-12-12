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12 грудня • оновлено в 14:18
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США та РФ воюють за газовий ринок Китаю: експерт з енергетичних питань

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Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що США запровадили потужні санкції проти "Північного потоку-2".

"Штати проти "Північного потоку-2" звісно ж не через українську ГТС, тому що тоді позиція Коболєва була би більш зрозумілою, який завжди займав активну позицію. Дійсно США більше зацікавлені в конфлікті з РФ щодо "Північного потоку-2". Для них це просто інструмент для з'ясування стосунків на іншій частині планети, тобто це китайський ринок, ринок газу. РФ починає постачати газ через газопровід "Сила Сибіру", бо китайський ринок суттєво зростає. Тому що США є прямим конкурентом РФ на китайському ринку, вони також планують туди поставляти газ", - заявив Корольчук.

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Юрій Корольчук
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