США порадили Зеленському прибрати Коломойського

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно прибрати зі свого кола спілкування олігарха Ігоря Коломойського через токсичність останнього.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

"Я думаю, що президенту просто потрібно прибрати Коломойського [зі свого кола спілкування]. Ми всі бачили, як Коломойський діє на конференції [YES]. Здійснює політичне самогубство. Його інтерв'ю FT влітку, коли він запропонував дефолт, і коли курс гривні одразу знизився на 3%", – зазначив американський експерт.

Нагадаємо, раніше Ослунд висловив жорстку позицію щодо Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти в тюрмі, а не давати інтерв'ю в кулуарах форуму YES. У відповідь Коломойський в інтерв'ю виданню The Page вкрай негативно відгукнувся про роботу неурядових організацій США і самого Ослунда, назвавши його "повією, яка бере гроші в інших олігархів". Заяви олігарха викликали критику міжнародних партнерів України й українських експертів.

Зокрема, глава відділу стратегії ринків, що розвиваються банку Standard Bank Тімоті Еш заявив, що Коломойський стає тією людиною, яка буде перешкоджати роботі в Україні західних і американських інвесторів.

Також раніше, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, запропонував президенту вчинити з Коломойським за сінгапурським сценарієм, який передбачає починати боротьбу з корупцією і монополіями зі своїх друзів.

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