США після виборів накрила хвиля протестів

Obozrevatel Відео 09:35, 4.11.2020 Оновлено: 09:48, 4.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Суддя КСУ Сліденко пригрозив Зеленському війною і "150 роками в'язниці"

Скандальна Штепа прорвалася до міськради Слов'янська

В Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 на людях: коли вона буде в Україні

У Києві під Радою зібрався масовий мітинг "євробляхерів" та ФОП: центр перекрито

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні