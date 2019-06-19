США підтримали курс ПриватБанку

Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін відвідала головний офіс ПриватБанку в Дніпрі і висловила підтримку стратегічному курсу націоналізованої фінансової установи.

Зустріч представниці Вашингтона з головою правління банку Петром Крумханзлом відбулася в рамках її першої поїздки за межі Києва на новій посаді 13 червня.

Петер Крумханзл підкреслив надзвичайно важливу роль ПриватБанку в економіці України і подякував американським партнерам нашої держави за розуміння цього факту. Тимчасового повіреного у справах США запевнили, що успішна робота найбільшого банку України є першочерговою умовою стабільності фінансової системи нашої держави.

Забезпечення такої стабільності за допомогою ефективного корпоративного управління є одним з ключових зобов'язань України перед західними кредиторами.

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