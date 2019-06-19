ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

США підтримали курс ПриватБанку

348Читати матеріал російською

Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін відвідала головний офіс ПриватБанку в Дніпрі і висловила підтримку стратегічному курсу націоналізованої фінансової установи.

Зустріч представниці Вашингтона з головою правління банку Петром Крумханзлом відбулася в рамках її першої поїздки за межі Києва на новій посаді 13 червня.

Петер Крумханзл підкреслив надзвичайно важливу роль ПриватБанку в економіці України і подякував американським партнерам нашої держави за розуміння цього факту. Тимчасового повіреного у справах США запевнили, що успішна робота найбільшого банку України є першочерговою умовою стабільності фінансової системи нашої держави.

Забезпечення такої стабільності за допомогою ефективного корпоративного управління є одним з ключових зобов'язань України перед західними кредиторами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини