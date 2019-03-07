МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Спроба підкупу Тимошенко: в ГПУ розповіли подробиці

319Читати матеріал російською

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко зазначив, що затримані особи, які намагались дати хабара кандидату в президенти України Юрію Тимошенку, передавали грошову суму в доларах, що в еквіваленті складало близько 5 млн грн.

Він зазначив, що затримані особи неодноразово звертались до кандидата Юрія Тимошенка, з пропозицією зняти свою кандидатуру за винагороду. Розуміючи злочинність таких дій, кандидат в президенти звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Андрій Лисенко

Новини

Всі новини