Спроба підкупу Тимошенко: в ГПУ розповіли подробиці

Спроба підкупу Тимошенко: в ГПУ розповіли подробиці319Читати матеріал російською
Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко зазначив, що затримані особи, які намагались дати хабара кандидату в президенти України Юрію Тимошенку, передавали грошову суму в доларах, що в еквіваленті складало близько 5 млн грн.
Він зазначив, що затримані особи неодноразово звертались до кандидата Юрія Тимошенка, з пропозицією зняти свою кандидатуру за винагороду. Розуміючи злочинність таких дій, кандидат в президенти звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури України.
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