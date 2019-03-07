Спроба підкупу Тимошенко: в ГПУ розповіли подробиці

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко зазначив, що затримані особи, які намагались дати хабара кандидату в президенти України Юрію Тимошенку, передавали грошову суму в доларах, що в еквіваленті складало близько 5 млн грн.

Він зазначив, що затримані особи неодноразово звертались до кандидата Юрія Тимошенка, з пропозицією зняти свою кандидатуру за винагороду. Розуміючи злочинність таких дій, кандидат в президенти звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури України.

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