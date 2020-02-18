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18 лютого • оновлено в 16:44
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Справи загиблих на Майдані з місця не зрушать: активіст Революції Гідності

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Активіст Революції Гідності Назар Приходько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував відзначення річниці Революції Гідності та обстріли позицій ЗСУ російськими окупаційними військами на Донбасі.

"Російські окупанти славляться своїм символізмом, вони завжди під якусь дату намагаються підв'язати атаки на нас чи то на фронті, чи то всередині нашої держави. Тому я підтримую таку версію, що вони могли нам таким чином "нагадати" про славні та трагічні події 6-річної давнини і про трагічні події 5-річної давнини, а саме про "дебальцевський котел", - заявив активіст.

Він також висловив сумніви, із приводу того, що сім'ї загиблих майданівців дочекаються завершення справи із приводу розстрілів за теперішньої влади.

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