"Справджується теза Кучми": Юсов пояснив, чому Україна – не Росія

Український громадський і політичний діяч Андрій Юсов вважає, що президент Володимир Зеленський не зможе за підсумками виборів отримати підконтрольну Верховну Раду.

"Саме завдяки потужному парламенту справджується теза Кучми, що Україна – не Росія. Якщо сьогодні забрати український парламент як місце для дискусій та альтернативної точки зору, ми можемо отримати небезпечні ризики", – вважає він.

"Неодноразово вже в новітній історії парламент був захисником демократії та національних інтересів. Так було за часів Кучми, коли ми не дали втілити результати референдуму і залишитися на третій термін, як він хотів. Так було і під час Революції Гідності. Думаю, такий запобіжник повинен бути і надалі", – підкреслив політик.

Юсов зазначив, що президент хоче мати вплив в Раді, але проект "Слуга народу" дуже неоднорідний, а значить "всередині цієї великої фракції будуть різні думки і різні групи".

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