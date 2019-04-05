Справа про підкуп виборців: Obozrevatel News о 11:00 від 05.04.2019

Справа про підкуп виборців

У справі про підкуп виборців на Київщині допитують понад 1500 людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. НАйбільше порушень, за його словами,- на Львівщині і в Донецькій області. Стосовно ж другого туру – очільник МВС вважає, що головний ризик українці вже подолали. Йдеться про відсутність небезпеки того, що кандидати, які програли, будуть підбурювати суспільство не визнавати результати .

Канада допоможе в розмінуванні

Канада збирається допомогти Україні в розмінуванні територій. До 2025-го року хоче повністю очистити Донбас від всіх типів мін, повідомили у МЗС Канади. Варто додати, що Канада вже допомагає збройним силам України. Зокрема з розмінування території, на якій раніше відбувалися бої.

В ООН презентували місто майбутнього

В ООН презентували дизайн плавучого міста – без автомобілів і багатоповерхівок. Спроектували його так, що воно витримує усі стихійні лиха, зокрема цунамі, повені та урагани. Мета проекту — забезпечення доступним житлом і вирішення проблеми підвищення рівня моря на планеті.

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