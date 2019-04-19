Справа "ПриватБанку" — реакція Європи: Obozrevatel News

Справа "ПриватБанку"

Євросоюз офіційно долучився до підтримки України у справі ПриватБанку, рішення про націоналізацію якого напередодні скасував окружний адмінсуд Києва. Відповідну заяву опублікувало представництво ЄС в Україні. Раніше таке ж рішення оголосили США та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Підготовка до дебатів

Пускати глядачів на дебати на "Олімпійському" почнуть з 16:00 години. Про це повідомила прес-служба МВС. Поблизу самого стадіону і на прилеглих вулицях повністю обмежили рух транспорту. Проходи на "Олімпійський" облаштували спеціальними метало-детекторами.

Пожертви на відновлення собору Нотр-Дам

Півмільйона євро на відновлення зруйнованого пожежею Собору Паризької Богоматері пожертвує Міжнародний Олімпійський комітет. Про це заявив президент МОК Томас Бах. З його слів, Комітет зробить все, аби реставрацію собору завершили до Олімпійських ігор 2024 року.

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