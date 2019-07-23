Справа Єфремова: Чорновіл вказав на важливий нюанс

Український політичний діяч Тарас Чорновіл вважає, що до звільнення з СІЗО одіозного екс-регіонала Олександра Єфремова причетний екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Подібні рішення почали виносити суди в тих справах, які прямо координував Андрій Портнов, ще будучи у Відні. Портнов на цьому робить одну програму – до всіх, хто звинувачується в державній зраді, в сепаратизмі, повинні бути застосовані найм'якші санкції, які тільки можуть бути. Всі вони повинні вийти з-під арешту", – заявив Чорновіл.

"Це позиція, яку я бачу де-факто... Думаю, що щодо більшості таких людей суди виноситимуть виправдувальні вироки", – додав політик.

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