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Справа Єфремова: Чорновіл вказав на важливий нюанс

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Український політичний діяч Тарас Чорновіл вважає, що до звільнення з СІЗО одіозного екс-регіонала Олександра Єфремова причетний екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Подібні рішення почали виносити суди в тих справах, які прямо координував Андрій Портнов, ще будучи у Відні. Портнов на цьому робить одну програму – до всіх, хто звинувачується в державній зраді, в сепаратизмі, повинні бути застосовані найм'якші санкції, які тільки можуть бути. Всі вони повинні вийти з-під арешту", – заявив Чорновіл.

"Це позиція, яку я бачу де-факто... Думаю, що щодо більшості таких людей суди виноситимуть виправдувальні вироки", – додав політик.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

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