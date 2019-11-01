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1 листопада • оновлено в 12:59
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Справа Дубневича більше для публічності: колишній генеральний прокурор

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Колишній в.о. Генерального прокурора Олег Махніцький у прямому етері ObozTV прокоментував голосування Вр щодо зняття недоторканості та арешту депутата Дубневича.

Він зазначив, що справа Дубневича не є новою, вона була розпочата ще за часів керівництва прокуратурою Юрія Луценка. Частині осіб, які були технічними виконавцями у цій справі, були оголошені підозри, але відносно Дубневича це питання відтягувалося, додав він.

"Це все була одна команда, вона діяла за одними схемами, це була одна фракція - БПП. Але зараз влада змінилася, і підходять дедлайни, про які говорив новий президент. Тобто 1 листопада - це дедлайн, і мають бути якісь результати, тому це рішення більше для публічності. Це питання поставили на порядок денний, тому що потрібно було показати якусь роботу", - заявив Махніцький.

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