Справа Боїнга без Цемаха не пропаде: слідчий СБУ

Колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, що справа Боїнга без Цемаха не пропаде.

Нагадаємо, що Володимир Цемах був заарештований Шевченківським судом в кінці червня цього року за статтею 258-3 – участь у терористичній організації. У постанові суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає жодного слова про рейс MH17. Але, по суті, ми розуміємо, навіть з тієї інформації, яка нам доступна в інтернет-просторі, що Цемах однозначно є свідком у справі про знищення пасажирського літака. А при деяких інших обставинах можливе притягнення його до кримінальної відповідальності як пособника скоєння цього злочину, тобто надання йому статусу підозрюваного. Але на сьогоднішній день він не є підозрюваним у цій справі. Є чотири підозрюваних, про яких було оголошено на офіційному брифінгу, заявив Вовк.

Хоча ми повинні знати і про те, що Цемах не такий вже і важливий, не такий вже і "крутий", додав він.

Перше: ті, хто представляє собою інформаційну цінність для РФ, наприклад, Гиркин, Дубинський і інші – знаходяться на території Росії. А Цемаху залишили на території України, і ніхто його навіть не охороняв, зазначив експерт.

Друге: можливо, не дуже коректне посилання, але Гиркин на своїй сторінці констатував, що "Борисич" – так називали Цемаха – до знищення Боїнга має таке ж відношення, як і інші бійці і командири бойовиків проросійських організацій.

Є приказка: котре лихо менше, те і вибирай. Моя особиста думка – як людини, як громадянина – головне звільнити наших полонених. А далі розберемося. Не пропаде справа Боїнга без Цемаха, додав колишній керівник СБУ.

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